Ein knallroter flotter City-Flitzer macht bis Weihnachten vor der Geschäftsstelle der Oberbadischen, Am Alten Markt 2, in Lörrach Werbung für die Aktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“. Gestern hat Dennie Wetzel (rechts) Centerleiter von Mercedes-Benz Kestenholz in Lörrach den Hauptpreis der Spendentombola, ein neuwertiger Smart forfour im Wert von rund 16 500 Euro, an den Vorsitzenden des Vereins „Leser helfen Not leidenden Menschen“, Marco Fraune, übergeben. Wer bei der Hilfsaktion spendet, tut Gutes und hat die Chance, den Smart forfour sowie weitere tolle Preise zu gewinnen. Ab einer Spende von vier Euro landen die Spendenbelege in der Lostrommel der Spendentombola. Die Gewinner werden am Freitag, 16. Dezember, bei der großen Hauptziehung ermittelt. Der neuwertige Smart forfour in den Farben Cadmium-Red mit Schwarz ist nicht nur optisch ein Hingucker. Auch die Ausstattung des viertürigen Benziners mit 71 PS kann sich sehen lassen. Ein Radio und Multimediasystem mit Multifunktionsdisplay gehört ebenso zur Ausstattung wie ein Navigationsgerät, Bluetooth-Freisprecheinrichtung, USB-Anschluss und Smartphone- App-Integration. Hinzu kommt eine Komfortausstattung mit Klimaautomatik, höhenverstellbarem Fahrersitz, Sitzheizung, Servolenkung, Zentralverriegelung und elektrischen Fensterhebern s=owie elektrisch verstellbaren Außenspiegeln. Auch in Sachen Sicherheit punktet der Smart forfour mit Airbags, Traktionskontrolle, Bremsassistent, ESP, ABS, Reifendruckkontrolle und LED-Tagfahrlicht. Hinzu kommen Assistenzsysteme wie Rückfahrkamera, Tempomat, Berganfahrhilfe und Seitenwind-Assistent. Foto: Anlicker