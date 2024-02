Gehri hat auch Filialen in Weil am Rhein Friedlingen, Efringen-Kirchen und in Lörrach betrieben. Die Insolvenz bedeutet die Schließung von allen 20 Filialen. Die 160 Beschäftigten wurden gekündigt. Eine erneute Aufnahme der Produktion war aus finanziellen Gründen nicht möglich. Dies erklärte die Anwaltskanzlei PLUTA mit Sitz in Ulm in einer Mitteilung.