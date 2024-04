Kreis Lörrach: Bauern sollen nicht zu kurz kommen

Es ist ein jahrzehntelanger Konfliktherd: In der Grenzregion wird immer mehr landwirtschaftliche Fläche von Schweizer Landwirten bewirtschaftet. Das führe zu Verdrängung und zu Wettbewerbsnachteilen für deutsche Landwirte am Hochrhein, kritisiert die CDU-Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller in einer Mitteilung von Freitag. Sie fordert von der Landesregierung eine angemessene Würdigung dieser Thematik in der aktuell laufenden Novellierung der Schweiz-Strategie.