Kreis Lörrach Bedürftigen vor Ort helfen

Nicht nur die Einwohner des Lörracher Ortsteils Brombach schätzen das breit gefächerte Angebot auf einer Gesamtfläche von rund 1500 Quadratmetern. „Die Kunden aus dem gesamten Stadtgebeiet kommen zu uns nach Brombach“, freuen sich Claudia und Martin Henle. Und das aus gutem Grund. Als so genannter Vollsortimenter bietet der Edeka-Henle-Markt alle drei Preissegmente von „gut & günstig“ über die Edeka-Eigenmarken bis hin zu Markenprdukten an.

Für den hohen Qualitätsanspruch stehen vor allem die Frischetheken, in die auch regelmäßig investiert wird. In diesem Jahr wurde unter anderem die Obstabteilung neu gestaltet. Zudem wurde die im vergangenen Jahr von der Edeka-Gruppe mit dem Gütesiegel „Sterne“-Metzgerei ausgezeichnete Metzgerei mit neuen Reifeschränken für „Dry Aged Fleisch“ ausgestattet. Das Fleisch- und Wurstangebot glänzt mit Vielfalt und guter Qualität. Hervorzuheben sind das Bio-Rindfleisch aber auch das Label „Hofglück“ beim Schweinfleisch, das Mindeststandards in Sachen Tierwohl festlegt. Edeka honoriert dabei die Bemühungen der Landwirtschaft für artgerechte Haltung und das Tierwohl. Beim Bio-Weiderind sorgen die kurzen Transportwege für eine gute Ökobilanz, stammen die Rinder doch von Erzeugergemeinschaften aus dem Schwarzwald und Hotzenwald. Sollte an der Fleischtheke einmal etwas nicht da sein, das Edeka-Henle-Team geht auf spezielle Kundenwünsche ein. Beispielsweise können die Kunden im Internet unter www.feines-fleisch.de bestellen und das Fleisch dann im Laden abholen.

Ausgeweitet wurde auch das Sortiment an Hygieneartikeln – was der Corona-Pandemie geschuldet ist. So sind im Angebot nun auch Alltagsmasken und Desinfektionsmittel zu finden.

Ein Steckenpferd von Claudia Henle ist das Thema gesunde Ernährung. Gemeinsam mit zwei weiteren Mitarbeitern hat sie eine Zusatzausbildung „Ernährungs­service“ absolviert. Sie stehen den Kunden bei Fragen rund um die Themen gesunde Ernährung aber auch Bewegung und Entspanunng zur Seite. „Man muss darauf eingehen, dass sich die Menschen gesünder ernähren“, sagt Claudia Henle.

Weihnachtseinkauf

Da in der Corona-Verordung nur ein Kunde pro zehn Quadratmeter Verkaufsfläche zugelassen ist, hoffen Henles zu Weihnachten auf die Vernunft der Menschen. Einkaufen dürfe nicht zum Weihnachtsausflug für die ganze Familie werden, damit die Zugangesbeschränkungen eingehalten werden, appellieren Henles. Zudem raten sie dazu, die Weihnachtskäufe rechtzeitig zu erledigen, zumal – da Heilgabend auf einen Donnerstag fällt – die Geschäfte drei Tage am Stück geschlossen sind.

Weitere Informationen: Edeka-Henle-Markt, Hofmattstraße 8 in Brombach. Öffnungszeiten montags bis samstags jeweils von 8 bis 21 Uhr.