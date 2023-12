Kreis Lörrach: Begleitung auf dem letzten Weg

Engagierte Helfer

Die größten Zeitanteile als Koordinatorin hat seit fünf Jahren Silvia Böheim aus Lörrach als Ansprechpartnerin für die vielen Partner und Sozialeinrichtungen und die Hilfesuchenden im Landkreis. Neu ist seit Anfang Juni Stefanie Sproß aus Lörrach im Team der Koordinatorinnen dabei, ebenfalls mit einer Teilzeitstelle. Die personelle Übergangsphase sei dank der engagierten und empathischen Mitarbeit aller Beteiligten effizient abgeschlossen, wird Paßlick zitiert.

Ein tolles Tandem sei weiterhin das „Gesicht“ der Hospizgruppe. Stefanie Sproß bringt über ihre Befähigung zur Koordinatorin einige wichtige zusätzliche Kompetenzen mit ein. Sie hatte ein Buch über „Resilienz im Alltag“ veröffentlicht, einen Master in Mediation abgelegt, sich in Stress-Management, Kulturwissenschaften, betrieblichem Gesundheitsmanagement und Palliative Care aus- und weitergebildet und in den vergangenen Jahren eine Reihe von Aufträgen als Coach in den Bereichen Personal und Business Coaching sowie für multimodales Stress- und Ressourcenmanagement übernommen. An der Dualen Hochschule (DHBW) Lörrach ist sie Dozentin in den Studienbereichen Personalmanagement/BGM und Interprofessionelle Gesundheitsversorgung.