Kreis Lörrach Berufe mit Sinn und Perspektiven

„Im Handwerk ist Platz für alle“, sagt Ullrich. So sei beispielsweise die Integrationsleistung des südbadischen Handwerks sehr hoch: 19 Prozent der neuen Azubis haben eine ausländische Staatsangehörigkeit. Auch die Verteilung der Bildungsabschlüsse zeigt, dass für jeden ein passender Ausbildungsberuf im Handwerk existiert: Knapp ein Drittel hat einen Hauptschulabschluss, rund 42 Prozent haben die Schule mit Mittlerer Reife abgeschlossen und fast 17 Prozent haben Abitur. Ullrich fordert, dass die vielfältigen Karrieremöglichkeiten des Handwerks noch mehr in den Schulen aufgezeigt werden. „Wir brauchen mehr und ergebnisoffene Berufsorientierung in allen Schulformen, auch an Gymnasien.“

Kein Verständnis für Kürzung der Fördermittel

Damit die Handwerksbetriebe auch langfristig die benötigten Fachkräfte ausbilden können, sind laut Ullrich noch mehr Anstrengungen nötig: „Um die duale Ausbildung nachhaltig zu stärken, braucht es ein echtes Umdenken in Gesellschaft und Politik. Wir brauchen endlich eine echte Gleichwertigkeit zwischen beruflicher und akademischer Bildung.“ Dazu zähle, die Fachkräfte von morgen heute adäquat auf die Anforderungen ihres künftigen Berufs vorzubereiten. „Dafür brauchen wir moderne Bildungszentren, die zukunftsfähig ausgestattet sind.“

Kein Verständnis hat die Handwerkskammer Freiburg daher für die Kürzung der Fördermittel für die Berufsausbildung im Bundeshaushalt 2024. „Der Entwurf der Ampelregierung sieht für die Überbetriebliche Berufsausbildung (ÜBA) fast elf Millionen Euro weniger vor“, sagt Ullrich. Mehr Fachkräfte fordern und Ausbildung weniger fördern, passe nicht zusammen. Um den Fachkräftenachwuchs sicherzustellen, müsse die ÜBA-Förderung auf dem bisherigen Niveau von 70 Millionen Euro zumindest verstetigt werden.

Wer im Handwerk durchstarten will, findet auch jetzt noch in nahezu allen Ausbildungsberufen freie Lehrstellen. Einen ersten Überblick darüber bietet beispielsweise das „Lehrstellen-Radar“ des Handwerks: Online oder per App finden Jugendliche hier mit wenigen Klicks die passende Lehrstelle.