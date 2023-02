Kreis Lörrach Besonderheiten der Naturparke im Fokus

Beim Brunch auf dem Bauernhof laden Grünlandbetriebe, Obsthöfe, Wein- und Ackerbaubetriebe aus den Naturparken im Südschwarzwald und dem Schwarzwald Mitte/Nord zum Genießen regionaler Köstlichkeiten auf ihrem Hof ein. Dabei gewähren sie Einblick in die Erzeugung heimischer Produkte und sensibilisieren die Gäste für die wertvolle Arbeit der Landwirte in dieser besonderen Kulturlandschaft, teilt der Naturpark Südschwarzwald mit. Gleichzeitig bietet das beliebte Frühstück auf dem Hof eine hervorragende Möglichkeit, für sich und seine Angebote zu werben und die Besonderheiten der Naturparke in den Fokus zu rücken.