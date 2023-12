Kreis Lörrach: Bessere Anbindung für Nachtschwärmer

Die Neuerung soll in der Nacht auf den 16. Dezember starten. Bei der Strecke Basel – Lörrach ist die Einführung des neuen Angebots gegen 1 Uhr und 2 Uhr vorgesehen. Der erste Zug von Lörrach nach Basel wird gegen 1.30 Uhr fahren. Derzeit ist es so, dass die letzte S-Bahn der Linie S 6 um 23.46 Uhr von Basel SBB über Lörrach nach Zell im Wiesental fährt. In der Gegenrichtung startet die letzte Bahn um 1.07 Uhr in Zell, diese hat den letzten Halt im Badischen Bahnhof.

Frühe Verbindung möglich

Neben Nachtaktiven kommen auch Frühaufsteher beim neuen Angebot auf ihre Kosten. So führt die SBB eine neue Frühverbindung von Lörrach nach Basel SBB diesen Monat ein. Diese fährt jeweils samstags um 5 und sonntags um 6 Uhr.