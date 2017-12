Kreis Lörrach Betrugsversuche: Trotz Arbeit Gelder bezogen

Kreis Lörrach. Gleich zweimal wurde jetzt offenbar versucht, das Jobcenter Lörrach zu betrügen, wie das Hauptzollamt Lörrach gestern mitteilte. Nach dessen Ermittlungen hat eine 35 Jahre alte Frau mit Wohnsitz in Schopfheim vom Jobcenter Lörrach über einen Zeitraum von fünf Monaten Leistungen in Höhe von rund 6300 Euro bezogen, war aber zeitgleich in einem Schopfheimer Unternehmen angestellt. Die Staatsanwaltschaft Lörrach hat einen hinreichenden Tagverdacht bestätigt und daher beim Amtsgericht Lörrach den Erlass eines Strafbefehls über 100 Tagessätze beantragt. Das Gericht war dem nachgekommen. Die zu Unrecht bezogenen Leistungen muss die Frau zurückzahlen.

Im zweiten Fall handelt es sich um einen 57jährigen Weiler, der neben Leistungen der Agentur für Arbeit Lörrach auch Lohn bezogen hatte. Die Staatsanwaltschaft Lörrach hat beim hiesigen Amtsgericht den Erlass eines Strafbefehls über eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen beantragt. Das Amtsgericht war dem Antrag gefolgt. Ermittlungen des Hautzollamts Lörrach hatten ergeben, dass der Mann über einen Zeitraum von zweieinhalb Monaten an zwei Arbeitsstellen beschäftigt war, dies der Agentur für Arbeit, von der er währenddessen 2100 Euro an Leistungen bezogen hatte, jedoch nicht wie vorgeschrieben meldete, wie es in der Mitteilung des Hauptzollamts Lörrach von gestern abschließend heißt.