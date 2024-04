Kreis Lörrach: Bewerber für den Lörracher Kreistag stehen fest

Die Liste der Bewerber für den Lörracher Kreistag steht nun offiziell fest. Mit der Grünen Alternative Rheinfelden (GAR) geht ein Neuling an den Start im Rennen um die Kreistagsmandate, allerdings nur für den Wahlkreis II (Rheinfelden). Der Kreiswahlausschuss hat in seiner Sitzung am Donnerstag der Liste mit insgesamt 63 Wahlvorschlägen und rund 400 Kandidaten für neun Wahlkreise zugestimmt.