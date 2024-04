Kreis Lörrach: Bildung als Bestandteil der Demokratie

Integration in der Bildung

Für die Bildungsgewerkschafter ist das Thema Integration in der Schule ein wichtiges Anliegen. Für Schüler, die nach Deutschland geflüchtet sind, werden sowohl in den Grundschulen als auch in den weiterführenden Schulen und Berufsschulen, wo immer es mit dem Lehrpersonal möglich ist, sogenannte Vorbereitungsklassen eingerichtet, heißt es. Dort werde den Schülern zunächst in einem geschützten Raum die Möglichkeit gegeben, Deutsch zu lernen. Dies ist eine wichtige Grundlage für eine gute Integration. Diese Klassen gibt es noch nicht an allen Schulen und an manchen Schulen wäre es sinnvoll, eine zweite Klasse einzurichten. Dies lasse aber die Personaldecke nicht zu. So zeigt sich auch hier deutlich, dass der Fachkräftemangel an den Schulen präsent ist.

Sarah Hagmann ist laut einer Mitteilung der GEW daher froh, dass die Landesregierung mit einem Sofortprogramm mit insgesamt 18 Maßnahmen dieser Herausforderung aktiv begegnet, auch wenn sicherlich noch an vielen Stellschrauben gedreht werden muss.