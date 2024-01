Kreis Lörrach: Blaues Kreuz meldet Insolvenz an

Die im Lenkungsausschuss Kommunales Netzwerk Sucht vertretenen Kreisräte hatten der Verwaltung den Auftrag erteilt, zu prüfen, ob aus Sicht des Blauen Kreuzes eine Förderung von 0,25 Vollzeitäquivalenten (VZÄ) ermöglicht, das Angebot in diesem Rahmen fortzuführen. Sollte dies nicht der Fall sein, würde die Förderung des Blauen Kreuzes eingestellt werden. „In den nachfolgenden Gesprächen und in Schreiben hat das Blaue Kreuz die Frage der Fortführung der Beratungsstelle mit einer Förderung von 0,25 VZÄ nicht beantwortet, sondern andere, weitergehende Förderungen in die Verhandlung eingebracht“, verweist das Landratsamt auf Nachfrage unserer Zeitung auf die Beschlussvorlage der Verwaltung.

Gespräch mit Kreis-Verwaltung geplant

„Aufgrund dessen soll die Förderung des Blauen Kreuzes eingestellt werden. Dies wird vermutlich erst zum 1. Januar 2025 zum Tragen kommen, da die Leistungsvereinbarungen fristgemäß gekündigt werden müssen“, heißt es weiter.

Wie das Landratsamt weiter mitteilte, soll es noch ein Gespräch mit dem Insolvenzverwalter geben. Dem wollte die Verwaltung nicht vorweggreifen. Im Vorfeld der Verabschiedung des Kreishaushalts 2024 warnte Meißner davor, dass die gemeinsam mit der Verwaltung erarbeiteten Grundlagen nicht mehr umgesetzt werden könnten. Dies könne längere Wartezeiten auf einen Beratungstermin bedeuten, was den Erfolg der Beratung deutlich minimiere. „Einige Menschen werden wir mit Sicherheit verlieren.“

Das Blaue Kreuz in Lörrach, bei dem drei Mitarbeiter in Teilzeit angestellt sind, zählt bis zu 300 Klienten pro Jahr. In den 40 Jahren seit Bestehen dürften es mehr als 10 000 Fälle gewesen sein, wie die Verantwortlichen der Beratungsstelle im Herbst gegenüber unserer Zeitung sagten.