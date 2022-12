Kreis Lörrach Blitzeis sorgt für viele Unfälle

Bereits in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ereigneten sich im Landkreis Lörrach die ersten witterungsbedingten Verkehrsunfälle. So befuhr am Dienstag gegen 22 Uhr, ein 62-jähriger Radfahrer in Efringen-Kirchen die Neue Straße und stürzte auf Glatteis, als er in den Dichleweg einbiegen wollte. Mit dem Verdacht einer Beinfraktur wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Mittwoch gegen 00.20 Uhr, kam auf der Autobahn A 5, in Höhe der Anschlussstelle Efringen-Kirchen, auf spiegelglatter Fahrbahn, ein 21-Jähriger mit seinem Pkw ins Schleudern. Er kollidierte mit einem Leitpfosten, einem Verkehrszeichen und an einem Erdwall überschlug sich sein Pkw. Der 21-Jährige wurde wohl nur leicht verletzt. Er verneinte die Hinzuziehung eines Rettungsdienstes. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 5500 Euro geschätzt. In Rheinfelden konnte ein 33-jähriger Pkw-Fahrer am Dienstag gegen 20.45 Uhr auf der Bundesstraße 316 beim Einfahren in den Kreisverkehr des Äußeren Ringes auf winterglatter Fahrbahn seinen Pkw nicht mehr steuern und streifte einen Pkw. Im weiteren Verlauf überfuhr er eine Verkehrsinsel und kollidierte mit einem weiteren, im Kreisverkehr fahrenden Pkw.

Es wurde niemand verletzt. Ein Auto musste abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 21 000 Euro. Auch in Rheinfelden, in der Warmbacher Straße, überschlug sich am Dienstag gegen 21.25 Uhr, ein 24-Jähriger mit seinem Pkw. Er kam auf der glatten Fahrbahn ins Rutschen, nach links von der Straße ab und landete in einem etwa zwei Meter tiefen Graben. Dabei überschlug sich sein Pkw. Der Beifahrer sowie der 24-jährige Fahrer wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Sachschaden beträgt etwa 5000 Euro.