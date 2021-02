Weil am Rhein Blumen bereiten ihr eine besondere Freude

In Haltingen wurde die Jubilarin geboren und dort hat sie auch die Schule besucht. Sie absolvierte in Lörach eine Lehre als Floristin und Gärtnerin. Zeitlebens ist für sie ihr Beruf auch Berufung gewesen. 30 Jahre lang war ihr Blumengeschäft in Haltingen eine bekannte Adresse. Besonders die Nelken liebt Erika Reinhard. „Die duften so gut“, sagt sie.

Nach der Lehre wollte sie eine Arbeitsstelle in Basel annehmen. Die Arbeitsbewilligung und alle notwendigen Papiere waren vorhanden und sie freute sich bereits auf die neue Arbeit. Da sei ihr Vater gekommen, erinnert sich die Jubilarin. Er habe sie inständig gebeten, in der väterlichen Gärtnerei zu arbeiten. So blieb sie im elterlichen Betrieb, den sie später mit ihrem Mann Erwin übernahm.