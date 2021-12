Kreis Lörrach Brücke in Welmlingen erhitzt die Gemüter

„Die neue Brücke ist breiter als die alte, auch wenn es wegen der breiten Widerlager der alten Brücke nicht so aussieht“, präzisierte Braun im Nachgespräch am Dienstag. Sogar Fahrzeuge mit einer Spurbreite von 3,50 Metern könnten die Brücke überfahren. Es müsse vielleicht etwas „gezirkelt“ werden. Seines Wissens seien die Maße im Vorfeld mit den Landwirten abgeklärt worden. Da er die Leitung des Bauamts erst im Juni dieses Jahres übernommen habe, sei er an den Planungen selbst nicht beteiligt gewesen, betonte er. Er sei sich aber sicher, dass keiner mehr über die Brücke sprechen werde, wenn sie fertig und die Fahrbahn an das Schrammbord angeglichen sei. Bürgermeister Philipp Schmid schlug vor, zwei Jahre abzuwarten und dann das Feedback der Landwirte einzuholen. Schaffhauser hatte aus verschiedenen Richtungen des Rates Zustimmung erfahren: Auch Richard Ludin (CDU) hatte gehört, dass manchen Landwirten die Brücke schmal erscheine. Kevin Brändlin (FDP) ergänzte, die Brücke sei schon ein klein wenig eng, das Geländer müsse sicher oft repariert werden. Noch eins drauf setzte Markus Güthlin in der abschließenden Bürgerfragestunde: Mit seinem Mähdrescher könne er die Brücke nicht passieren, so seine Aussage.