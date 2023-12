Kreis Lörrach: Cult mit neuer Rekordzahl an Ausstellern

Erstmals mit im Boot ist das Regionalbüro für berufliche Fortbildung Hochrhein. Dieses bietet neutrale und kostenlose Beratungsangebote für Wiedereinsteiger und Menschen an, die sich beruflich fortbilden wollen. Als eines von landesweit 17 Regionalbüros ist das RB Hochrhein für die Region von Lörrach bis Waldshut zuständig, wie dessen Leiterin Sybille Braun im Pressegespräch darlegte. Angeboten wird ein sogenanntes After-Work-Come-Together, also ein Treffen nach dem Ende der eigentlichen Messe. Diese schließt am Messefreitag um 16 Uhr. Ab 17 Uhr soll es dann die Möglichkeit geben, dass Unternehmen, Fortbildungsanbieter und Personalverantwortliche Hilfestellung bei beruflicher Umorientierung geben. Im Rahmenprogramm wird die Singer-Songwriterin The Kerstin auftreten. Anmelden können sich Interessierte ab Mitte Januar.

Die Cult wird am 1. und 2. März 2024 in der Messe Haagen stattfinden. Am Freitag hat sie von 9 bis 16 Uhr und am Samstag von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Bereits ab Mitte Februar geht die Cult in digitaler Form an den Start, damit Interessenten sich über die ausstellenden Firmen informieren können. Nähere Informationen unter www.cult-loerrach.de.