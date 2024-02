Kreis Lörrach: Damit der Berufseinstieg gelingt

Thema kann überfordern

Das Thema Berufswahl kann überfordernd sein und die Angst vor Entscheidungen groß. Laura und Danilo geben dazu in ihren Vorträgen um 14.30 und um 15 Uhr Tipps und nehmen Ängste. Beide gehen anschließend auch auf Fragen ein. Wer gerne selbst aktiv ist, kann am Messe-Quiz und am Mitmachparcours teilnehmen. So komme man leicht ins Gespräch und lerne dabei die Tätigkeiten und Personen der einzelnen Unternehmen kennen, schreiben die Cult-Macher.

Viele Informationen

Ab 17 Uhr lädt das Regionalbüro für berufliche Fortbildung Hochrhein zum „Come Together“ mit interessanten Gästen, einem Impulsvortrag von der Motivatorin Stefanie Auflege, vielen Informationen, Fingerfood und Getränken, einer Vernissage vom regionalen Künstler Hans-Jürgen Vogt sowie anregenden Diskussionen ein. Interessierte können sich hierfür unter www.cult-loerrach.de/afterwork anmelden.