Kreis Lörrach Damit der ÖPNV attraktiv bleibt

Der Vorwurf, der RVL würde sich kundenfreundlicher Echtzeitinformation verweigern, lässt Bärnighausen nicht unkommentiert: „Auch hier haben die Verfasser offenbar nicht realisiert, dass der RVL unlängst seine Fahrplan-App mit Echtzeitinformation eingeführt hat und damit seinen Projektbeitrag geleistet hat.“

Für einen ÖPNV-Ausbau

Die zweite Maßnahme – die Einrichtung stationärer Anzeigen an Haltestellen –­ liege in der Hand von Landkreis und Kommunen und sei dort in Vorbereitung.

Den Abbau der Automaten in Lörrach und Weil am Rhein habe das zuständige Verkehrsunternehmen SWEG entschieden, da die Geräte am Ende ihrer Lebensdauer und technischen Möglichkeiten angelangt seien. Es bestünden mit digitalen Apps sowie Verkaufsstellen, DB-Automaten und Busfahrern ausreichend Alternativen. „Im Übrigen ist die Mehrzahl der Kunden ohnehin mit Zeitkarten unterwegs.“

Zum letzten Teil des Leserbriefs geht der Verbund mit den Verfassern konform, dass der ÖPNV sukzessive ausgebaut werden müsse und es einer weiteren Stärkung und auch weiterer Finanzierungsinstrumente bedürfe.