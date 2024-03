Kreis Lörrach: Damit der Weg aus der Krise gelingt

Wie geht es weiter?

Der Aufruf ist an das Landratsamt sowie an das Staatsministerium Stuttgart ergangen. Von beiden Seiten gab es bisher schriftlich lediglich eine Empfangsbestätigung. Am Montag aber hätten Vertreter des Fachbereichs Gesundheit des Landratsamts auf der Regio-Messe vorbeigeschaut, wo sich auch Selbsthilfegruppen präsentieren, freut sich Manz. „Sie haben zugesagt, sich des Themas anzunehmen.“ Auch seien auf der Messe bereits einige Unterschriften gesammelt worden.

Zugleich soll der Aufruf lediglich der Auftakt zu einer Vernetzung von Selbsthilfegruppen und Fachpersonal sein. „Wir bleiben an dem Thema dran, aber ohne Spektakel“, macht Manz deutlich.

Wo gibt es weitere Infos?

Auf der Regio-Messe, die bis zum Sonntag, 17. März, dauert, erläutern Vertreter von jeweils ein bis zwei Selbsthilfegruppen ihre Arbeit am Stand 218 in der Halle 2. Mit dabei sind Autismus- und Parkinson-Gruppen (Mittwoch, 13. März), der Spastikerverein und „Löwenstark“ – Eltern für ihre beeinträchtigten Kinder (Donnerstag, 14. März) sowie ILCO – Darmkrebs und Stoma (Freitag, 15. März). Am Abschlusswochenende informieren die SHG Lip- und Lymphödem (Samstag, 16. März) und die SHG Kopfschmerzen und Migräne (Sonntag, 17. März) über ihre Arbeit. Am Stand des Forums Selbsthilfe erfährt man, wann und wo sich die Selbsthilfegruppen treffen.