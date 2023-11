Kreis Lörrach: Damit die Energiewende vorankommt

Dammann bezeichnete den Start als „Zweckehe“ und ergänzte: „Wir müssen bei Gelegenheit mal zusammensitzen, ob das inzwischen vielleicht doch eine Liebesbeziehung ist“, scherzte sie in Richtung ihres Amtskollegen Martin Kistler.

Podium vermittelt verschiedene Sichtweisen

Die stellvertretende EA-Leiterin Friederike van den Adel moderierte eine kurze Diskussionsrunde mit den Geschäftsführern Heinz-Werner Hölscher (Badenova), Jörg Reichert (Naturenergie) und Jan Münster (EA Südwest) sowie Marion Dammann und Martin Kistler.

Hölscher lobte den eingeschlagenen Weg, schon früh über die Energieagentur das Thema Wärmeplanung angestoßen zu haben. Reichert verwies darauf, dass Naturenergie bereits seit 20 Jahren an der Energiewende sei. Durch den Ukraine-Krieg habe sich die Lage sehr verschärft. Daher lobte Jan Münster die Einrichtung von Energieagenturen, die außerhalb Baden-Württembergs kaum bekannt seien. „Wir haben etwas aufgebaut und etabliert, das es bis dahin nicht gab“, merkte er an.

Die Moderatorin erkundigte sich, warum derzeit wenig Energiemanager in den Ämtern tätig seien. Für Dammann seien wenige Ressourcen ein Hauptproblem. Um die Ziele zu erreichen, sollten daher zunächst die leichteren Aufgaben umgesetzt werden. Kistler merkte an, dass das Ziel der Integration in das Alltagsgeschäft angestrebt werde. In Waldshut werde daher als nächstes eine Mobilitätsagentur angestrebt. Münster merkte diesbezüglich an, dass noch eine Diskrepanz im Zuständigkeitsgefühl für den Umweltschutz vorhanden sei. „Wir müssen noch eine Schippe drauflegen, um die Ziele umzusetzen.“ Hölscher merkte an, dass die ökologische Perspektive nicht von der ökonomischen und sozialen Sicht isoliert werden dürfte. Dem schloss sich Reichert an und verwies auf die aktuellen Planungen von Naturenergie, bis 2030 über eine Milliarde Euro zu investieren.

Auftrag für alle: Die Bürger mitnehmen

Beide Landräte waren sich einig, zunächst mit umsetzbaren Plänen erste Zwischenziele zu erreichen. „In dieser volatilen Welt müssen wir mutig, kreativ und agil sein“, betonte Dammann. „Wir müssen die Breite der Gesellschaft abholen und mitnehmen“, ergänzte Reichert. „Die Breite bietet Potenzial“, so Münster.

Um dies zu ermöglichen, sei die neutrale Beratung der Energieagentur ein wichtiger Beitrag, schloss Hölscher.