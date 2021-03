Kreis Lörrach Damit die Lärmbelastung sinkt

So soll konkret ein Flugverbot ab 23 Uhr schon ab Ende dieses Jahres gefordert werden, und zwar als „konsequenteste Maßnahme zur Lärmminderung“, wie die Fraktion in ihrer Begründung schreibt. Dabei sei ein vom EAP behaupteter wirtschaftlicher Nachteil nicht nachvollziehbar, da alle Flughäfen im Umkreis von 150 bis 200 Kilometern ebenfalls ein Nachtflugverbot ab 23 Uhr eingeführt hätten. Zudem soll das Startverbot ab 23 Uhr dahingehend präzisiert werden, dass die Startzeit von der Piste erfolgen muss und nicht, wie in Frankreich üblich, dass ein Verlassen des Gates bis 23 Uhr erfolgt, aber der Start nach dem Rollen zur Bahn auch eine halbe Stunde später erfolgen kann.

Keine Zustimmung fand die Forderungen der Grünen nach einer Verlegung der Lärm-Messstation Efringen-Kirchen. Der Aspekt sei nicht Thema des Verfahrens, gleichwohl setze man sich damit auseinander, war von Nina Gregotsch, stellvertretende Verkehrsdezernentin, zu hören. Abgelehnt wurde auch die Einbeziehung deutscher Anrainer bei der Festlegung der An- und Abflugrouten im Rahmen des „balanced approach“ sowie die Forderung, dass der Flugverkehr den Ausbau der Windenergie im Landkreis nicht beeinträchtigen dürfe. So dürfe der klimaschädliche Flugverkehr nicht auch noch klimaschonende Maßnahmen behindern, heißt es in der Begründung. Das wäre ein krasser Widerspruch zu den Klimazielen des Landkreises.

Ulrich May (FW) zeigte sich erfreut darüber, dass sich der EAP in der Lärmfrage endlich bewege. Denn Lärm sei in der Zeit zwischen 23 Uhr und Mitternacht besonders belastend. Und Kevin Brändlin (FDP) stellte fest, dass die Grünen in Sachen Lärmmessstation grundsätzlich Recht hätten.