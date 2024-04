Kreis Lörrach: Damit die Unfallzahlen weiter sinken

Polizei im Einsatz

Daran beteiligen sind auch die Polizeireviere im Landkreis Lörrach, wie Polizeisprecher Thomas Batzel im Gespräch mit unserer Zeitung erklärte. „Wir zeigen mit unserer Geschwindigkeitsüberwachung verstärkt Präsenz – unter anderem an Schulen, Seniorenheimen und unfallträchtigen Stellen – außerorts wie innerorts.“ Die Beamten seien zu allen Uhrzeiten im Kreisgebiet unterwegs, sagte Batzel. Wo genau, wird in Baden-Württemberg, im Gegensatz zu anderen Bundesländern, nicht verraten. Mit im Boot ist auch die Kreis-Verwaltung: Der Landkreis Lörrach beteiligt sich laut Sprecher Stefan Heigl insofern am landesweiten Blitzermarathon, dass das mobile Geschwindigkeitsüberwachungs-Team und die beiden semi-stationären Geschwindigkeitsmessanlagen sowie die stationären Anlagen wie gewöhnlich im Einsatz seien. „Eine intensivere Überwachung anlässlich des Blitzermarathons ist aufgrund der personellen Ressourcen nicht leistbar.“ Die strengere Geschwindigkeitsüberwachung in diesem Zeitraum sei grundsätzlich aber auch eine Kampagne der Polizei, die anderen Behörden seien nicht zur Teilnahme verpflichtet, heißt es weiter.

Die Messteams und Messanlagen des Landkreises seien an Stellen im Einsatz, die beim Fachbereich Verkehr & ÖPNV bekannt seien und an denen es einer Geschwindigkeitsüberwachung bedürfe, so Heigl. Neben bestimmten Einrichtungen würden priorisiert die Unfallschwerpunkte im Landkreis bemessen, sowie dort, wo durch Bürger Messwünsche im Landratsamt eingingen.