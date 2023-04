Kreis Lörrach Damit Frauen Schutz finden

Zweite Chance

Mehr als ein Viertel der Frauen waren im Jahr 2022 etwa zwei bis sieben Tage im Lörracher Frauenhaus, was sich mit der Schließung des Normalbetriebs erklären lasse. Zwölf Frauen waren acht bis 14 Tage da. Hier seien Frauen erfasst, die nach der Überwindung des ersten Schocks und nachdem sie etwas zur Ruhe gekommen sind, zum Misshandler zurückkehren, um der Beziehung noch einmal eine Chance zu geben, heißt es im Jahresbericht.

In die Kategorie 15 bis 30 Tage fallen jene Frauen, bei denen während ihres Aufenthalts im Frauenhaus klar wurde, dass sie zu gefährdet sind, um ihr Leben weiter in Lörrach zu führen. Sie können ihre Kinder nicht in die Schule oder den Kindergarten bringen, nicht einkaufen gehen oder Ämter und Behörden aufsuchen.

Alle Altersklassen

In der Verteilung der Altersstruktur zeigt sich, dass sich Gewalt gegen Frauen durch alle Altersklassen zieht. Wie immer sei der Anteil der Frauen zwischen 18 bis 25 Jahren am stärksten vertreten. Es kämen aber auch immer wieder Frauen in der Altersgruppe 51 bis 70 Jahren, die jahrelang in einer von Gewalt geprägten Beziehung gelebt haben. „Viele davon sind Frauen, die gewartet haben, bis die Kinder aus dem Gröbsten raus sind“, so Throm.

Polizei vermittelt

Der Anteil der Frauen, die durch die Polizei an das Frauenhaus vermittelt werden, ist laut Jahresbericht seit Jahren der höchste. Die Statistik erfasse auch jene Frauen, die durch Ärzte vermittelt werden. Im Jahr 2022 war das bei keiner einzigen Frau der Fall, monierte Throm. „Das versetzt uns immer wieder in Erstaunen, da gerade dort die durch Misshandlungen entstandenen Verletzungen auffallen müssten. Ich kann das nicht begreifen“, appelliert sie an Ärzte, das Thema anzusprechen. Laut Throm gibt es immer noch Berührungsängste, Gewalt zu thematisieren.

Ehemänner an Spitze

Mehr als 81 Prozent der schutzsuchenden Frauen sind vom Ehemann, Ex-Mann oder aktuellen Freund misshandelt worden, wie aus der Statistik hervorgeht. 48 Prozent der Frauen hätten Anzeige erhoben, so Throm. Das sei im Rückblick der vergangenen fünf Jahre die höchste Zahl. In den Vorjahren bewegte sich der Anteil bei 22 bis 33 Prozent.

Aufgrund der Istanbul-Konvention, die zum Ziel hat, Frauen und Mädchen vor Gewalt zu schützen, habe sich einiges verändert, auch bei den Strafverfolgungsbehörden. Vielen Frauen fehlten aber Mut und Kraft für eine Anzeige. Viele Opfer hätten auch jahrelang gelernt, dass ihnen niemand ihre Geschichte glauben wird, sagte Lauber. Deswegen freue es Throm und Lauber, wenn Frauen den Mut aufbringen, Anzeige gegen ihre Misshandler zu erstatten.