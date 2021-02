Kreis Lörrach Damit Wünsche wahr werden

Von Manfred Herbertz

Kreis Lörrach. Die Mitglieder des Alemannen Chapters Weil am Rhein haben bereits in der Vergangenheit viele Spenden für wohltätige Zwecke gesammelt. Auch im Coronajahr 2020 wurde kräftig gesammelt, und am Mittwoch wurde der Scheck an Mario Steffens in den Räumen der Firma Permatch von Ulrich Berndt übergeben. Mit dabei waren Vice Director Roland Sexauer, Secretary Klaus Mayer und Treasurer Jürgen Cazzonelli sowie Falk Link. Das Geld fließt in die Anschaffung und Ausstattung eines sogenannten Wünschebus.