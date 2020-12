Unter dem Motto „Heimspiel“ lädt das Duo „Pa-Gi & Co.“ – Burgi und Jürgen Issler – alle zwei Monate Senioren zu einem Konzert zu sich nach Hause ein. „Wir können in unserer behindertengerechten Wohnung zehn Leute unterbringen“, erklärt Jürgen Issler. Seine Frau Burgi ist schon vor Jahren an Multipler Sklerose (MS) erkrankt und auf den Rollstuhl angewiesen. Trotz des Handicaps ist sie voller Lebensfreude. Beide vereint unter anderem die Liebe zur Musik. Gemeinsam treten sie regelmäßig in Seniorenheimen und im Hospiz in Lörrach auf. Bei ihrem „Heimspiel“ machen sie Musik mit Panflöte, Mundharmonika, Gitarre und Gesang, und laden zum Mitsingen ein. Bei ihren Konzerten stellen sie ein Kässchen auf, dessen Inhalt jährlich für einen guten Zweck verwendet wird. Auch wenn das „Heimspiel“ in diesem Jahr coronabedingt nur einmal stattfinden konnte, spenden Burgi und Jürgen Issler wieder den gleichen Betrag wie im Vorjahr – 300 Euro – an die Aktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“ unserer Zeitung. Foto: Joachim Pinkawa