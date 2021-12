Zu den attraktiven Preisen der Spendentombola zählt eine Heißluftballonfahrt für zwei Personen im Markgräfler Winzer Ballon. Der von der Genossenschaft Markgräfler Winzer in Efringen-Kirchen gestiftete Preis hat einen Wert von 600 Euro. Die Markgräfler Winzer gehören von Anfang an zu den Unterstützern der Aktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“ des Verlagshauses Jaumann mit seinen Tageszeitungen Die Oberbadische, Markgräfler Tagblatt und Weiler Zeitung. Die Besucher der Benefizgala „Binzener Runde“ erfreuen sich an den Wein- und Sektspezialitäten aus Efringen-Kirchen. In diesem Jahr fiel die beliebte Benefizveranstaltung in den Räumen der Binzener „Mühle“ zum zweiten Mal der Corona-Pandemie zum Opfer. Foto: zVg