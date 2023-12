Kreis Lörrach: Den Ansprüchen gerecht werden

Situation der neuen Heime

Zentrales Thema seien die neuen Häuser des Eigenbetriebs in Hausen und Schliengen. 2022 waren die beiden Einrichtungen zu den bereit bestehenden Heimen in Rheinfelden, Schopfheim, Weil am Rhein und Bad Bellingen gestoßen.

Die Situation in Hausen sehe positiv aus, so Spreter. Im stationären Pflegebereich, in der Dauerpflege, aber auch in der Kurzzeitpflege sei die Auslastung sehr hoch. Das einzige Sorgenkind stelle die Tagespflege dar. Man merke, es brauche noch mehr Informationen, noch mehr Aufklärung und noch mehr Werbung, damit so ein teilstationäres Angebot von den Personen auch genutzt werden könne.