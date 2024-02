Kreis Lörrach: Den Bergrettungsdienst zukunftssicher machen

Seit dem Bau der bestehenden Bergrettungswache 1989 haben sich die Einsatzzahlen verdreifacht, die Einsatz-Fahrzeuge vergrößert und die Anforderungen an den Bergrettungsdienst sind gestiegen. Ein Erweiterungsbau ist nötig, um den Bergrettungsdienst zukunftsfähig zu machen. „Für uns war es eine Selbstverständlichkeit, dass wir dieses Jahrhundertprojekt der Bergwacht Schwarzwald finanziell unterstützen“, erklärt Vorstandsvorsitzender Günther Heck. Die Spende wurde in Zell von der Filialleiterin Michaela Schenkewitz an David Wassmer, Vorsitzender der Bergwacht Todtnau, und Carsten Späthe, 2. Vorsitzender der Bergwacht Schwarzwald, Ortsgruppe Todtnau, überreicht. Die Spende stammt aus den Mitteln des Gewinnsparvereins.