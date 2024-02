Kreis Lörrach: Den Industriestandort sichern

Einig waren sich alle Teilnehmer darüber, wie wichtig der schnelle Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur am Hochrhein für den heimischen Industriestandort ist. Hier wollen alle Akteure weiter zusammenarbeiten, um zukunftsrelevante Projekte in der Region realisieren zu können. Ebenso einheitlich war der Wunsch nach einem deutlichen Abbau der Bürokratie, die sowohl Unternehmen als auch die Kommunen und Landratsämter in gleicher Weise betreffe, heißt es weiter. Aus dem Teilnehmerkreis vorgebrachte Beispiele bezogen sich auf das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, das Fachkräfteeinwanderungsgesetz oder die Digitalisierung von Genehmigungsverfahren.