Kreis Lörrach Denkanstöße mit freier Improvisation

Kreis Lörrach (ads). Es hat Tradition, dass das Diakonische Werk anlässlich des Sozialpolitischen Martinstags ein gesellschaftliches Thema aufgreift. Bei der siebten Auflage am morgigen Samstag steht die Inklusion im Mittelpunkt. Ein Auftritt der Freiburger Theatergruppe „Die Schattenspringer“, in der Menschen mit und ohne Behinderung spielen, soll Denkanstöße geben.

Die im Jahr 1998 gegründeten „Schattenspringer“ werden ein Improvisationstheaterstück darbieten, legte Bärbel Schäfer, Dekanin des evangelischen Kirchenbezirks Markgräflerland, jüngst beim Pressegespräch dar. „Die Darsteller sind oft nicht in der Lage, sich Texte einzuprägen und etwas zweimal gleich aufzuführen.“

Bei allen unterhaltenden Aspekten wird der Abend doch in das Themenfeld Inklusion eingebettet sein, welches das Diakonische Werk gemeinsam mit der evangelischen Landeskirche schon seit einigen Jahren aufgreift. Es gehe darum, die Inklusion in den Köpfen zu verankern, legten Karin Racke und Michael Schmitt-Mittermeier von der Geschäftsführung des Diakonischen Werks, die Intention des Abends dar. Die etwa einstündige Aufführung beginnt am morgigen Samstag um 19 Uhr im Paul-Gerhardt-Saal der Gemeinde an der Christuskirche, Nansenstraße 6, in Lörrach. Der Eintritt ist frei.