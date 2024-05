Mit einer Ausnahme sind alle Wahlvorschläge angenommen worden. Damit treten am 9. Juni insgesamt 435 Kandidaten an. Ein Bewerber der FDP wurde ausgeschlossen, weil er keine Zustimmungserklärung unterzeichnet hatte und seine Unterlagen somit unvollständig waren.

CDU, Freie Wähler, Grüne, SPD, FDP und AfD haben Listen in allen Wahlkreisen eingereicht. Bis auf Kandern hat die Linke in allen Wahlkreisen Vorschläge eingereicht. Die von den Grünen abgespaltene Gruppierung GAR – Grüne Alternative Rheinfelden – um Heiner Lohmann geht lediglich in Rheinfelden ins Rennen.