Die Kreisverwaltung soll wegen der prekären Haushaltslage etwa ein Dutzend Stellen abbauen, muss aber zugleich in etwa so viele neue schaffen. Denn das neue Einbürgerungsrecht, das im Sommer in Kraft tritt, wird im Ausländeramt die Fallzahlen nach oben treiben. Bei all dem sollen die Nachteile für die Bürger kleingehalten werden. Doch die Wartezeiten seien schon jetzt lang, was in der Sitzung des Kreisverwaltungsausschusses dieser Tage diskutiert wurde.