Kreis Lörrach Der Schnelltest weist den Weg

Hartmut S. ist an diesem Morgen recht genervt. Zwar gehe es ihm gesundheitlich gut –- kein Fieber, keine Kopfschmerzen, keine Übelkeit. Trotzdem habe ein nach dem Aufstehen durchgeführter Schnelltest „positiv“ angezeigt. Folglich: Ein PCR-Test muss her. Hartmut S. greift zum Telefon und tastet sich fast den Finger blau. Schließlich will er wissen, ob er zur Arbeit darf oder in häusliche Quarantäne muss.

Ergebnis: „Überall nur Anrufbeantworter oder besetzt“, stöhnt der 46-Jährige. Schließlich ist es 7.30 Uhr morgens, und Apotheken und Arztpraxen haben um diese Zeit in aller Regel noch zu. Doch der Landkreis gibt den Tipp: Termine können unter www.loerrach-landkreis.de/termin-pcr bis zu sechs Tage im Voraus gebucht werden.

Landrätin Marion Dammann ist froh, dass es die PCR-Abstrichstelle in Haagen gibt: „Der Ansturm zeigt einmal mehr, dass wir dringend wieder mehr Testmöglichkeiten für die Menschen benötigen. Es ist vor allem die Aufgabe der Kassenärztlichen Vereinigung und der niedergelassenen Ärzte, hier die nötige Infrastruktur zu schaffen.“

Nur mit dem Auto

Um die Besucherströme gut koordinieren zu können, ist die Teststelle nur mit Termin zugänglich. Der Zugang wird im Übrigen weiterhin ausschließlich per Auto möglich sein. Es wird gebeten, frühestens zehn Minuten vor der vereinbarten Zeit zu erscheinen, um eine unnötige Staubildung zu vermeiden.

Die Landrätin wörtlich: „Wir wollen ein möglichst niederschwelliges Angebot schaffen. Leider müssen wir wegen der Erfahrungen den Zugang durch eine Terminvereinbarung regulieren. Das bedauere ich, sehe aber derzeit keine andere Möglichkeit.“

Mitzubringen zur Teststelle sind Personalausweis und Krankenkassenkarte. Unversicherte sowie Menschen ohne Wohnsitz in Deutschland können ebenfalls getestet werden (Preis: 90 Euro). Personen mit starken Erkältungssymptomen müssen sich weiterhin an ihren Hausarzt oder den ärztlichen Notdienst (Telefon: 116 117) wenden.

Öffnungszeiten

Reguläre Öffnungszeiten der Teststelle für Personen mit leichten grippeähnlichen Symptomen (Erkältung, leichtes Fieber, Halsschmerzen, Kopfschmerzen und Schnupfen) sind mittwochs, samstags und an Sonn- und Feiertagen von 14 bis 18 Uhr sowie freitags von 16 bis 19 Uhr. Eine Erweiterung der Öffnungszeiten ist nicht möglich, da aufgrund der Notfalldienstordnung der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg die Teststelle nur außerhalb der normalen Praxisöffnungszeiten geöffnet sein darf.

Hochfieberhafte Personen mit schwerem Krankheitsgefühl werden gebeten, auch weiterhin ihren Hausarzt oder bei Verschlechterung den Rettungsdienst (Telefon ohne Vorwahl: 19222) anzurufen.

Geschultes Personal

Wenn Kinder unter sechs Jahren getestet werden sollen, so hat es sich als sinnvoll erwiesen, wenn man sich zuvor telefonisch an die Teststellen wendet und sich erkundigt, ob kleine Kinder „angenommen“ werden. Viele Teststellen testen Kleinkinder nicht. Dann ist es am besten, sich direkt an den Kinder- beziehungsweise den Hausarzt zu wenden.

Die sogenannten Bürgertests erfolgen durch geschultes Personal. Der Getestete bekommt eine formelle Bestätigung des Ergebnisses, das 24 Stunden gültig ist. Zusätzlich zu den offiziellen Teststellen können auch Arbeitgeber, die ihren Beschäftigen Corona-Schnelltests anbieten, sowie Dienstleister wie beispielsweise Friseure und auch Schulen und Kindertageseinrichtungen unter bestimmten Voraussetzungen eine Bescheinigung über das Testergebnis ausstellen, die ebenfalls 24 Stunden gilt.

Selbsttests hingegen, die im Einzelhandel zur Verfügung stehen und für die private Durchführung zu Hause gedacht sind, haben aufgrund des fehlenden Testzertifikats keinen Nachweischarakter. Möglichkeiten zu Schnelltests im Landkreis Lörrach finden sich auf der Internetseite des Landkreises unter dem Link: https://www.loerrach-landkreis.de/corona/Schnelltest. Weitere Tipps enthalten in mehreren Sprachen die Internetseiten des Ministeriums für Soziales und Integration Baden-Württemberg.