Kreis Lörrach: DGB fordert stärkere Wohnraumoffensive

Konsens gefordert

Der DGB sieht die Zerstrittenheit in der Politik als Hauptursache für die Angelegenheit. Wieczorek: „Als zentrales Problem sehen wir die Zerstrittenheit der Parteien in der Wohnraumfrage in der Region, im Land und im Bund an. Es muss einen starken und breiten Konsens und eine gemeinsame Strategie im Sinne der Menschen in der Region geben, damit mehr bezahlbarer Wohnraum geschaffen wird.

„Allein von 2014 bis 2018 seien die Mietpreise in Lörrach um 24 Prozent gestiegen und von 2016 bis 2021 hätten sich die Mietpreise um 18 Prozent erhöht. Auch die für die Region dringend benötigten Fachkräfte aus dem Bundesgebiet würden durch das Wohnraumproblem abgeschreckt. Dadurch würden Branchen und Betriebe in ihren Standorten gefährdet.