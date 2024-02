Kreis Lörrach: Die Cybersicherheit steht im Mittelpunkt

Nicht erst seit den jüngsten Cyberangriffen sei vielen bewusst, dass eine gut aufgesetzte und geschützte IT-Infrastruktur für Unternehmen, Institutionen und Kommunen jeglicher Größe essenziell ist, um das Tagesgeschäft am Laufen halten zu können. „Gerade in kleineren Unternehmen ist der IT-Bereich oftmals an andere Aufgabenfelder angedockt oder an externe Partner ausgelagert“, so die Experten. Für diese Zielgruppe will die Initiative connect Dreiländereck mit einem niederschwelligen Angebot konkrete Hilfestellungen geben, immer wieder neu sensibilisieren und eine Plattform für Information und Austausch bieten.

Neben der monatlichen Webseminarreihe „Wissen kurz & kompakt um 8 nach 8“, die über IT-Themen informiert und dem der Top-Jahresveranstaltung „connect Highlights“, mit Vorträgen von Spezialisten über die neuesten Entwicklungen und Themen im Bereich IT und Digitalisierung, bietet connect Dreiländereck mit dem „Cybersicherheitsforum Südwest“ ein Format an, das dem Erfahrungsaustausch, der Vernetzung und der Vermittlung von Informationen zum Thema Cybersicherheit dient.