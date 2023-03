Kreis Lörrach Die Obdachlosigkeit überwinden

Dafür sind die Bedingungen in Lörrach besonders günstig, wie zu erfahren war. Denn hier werden die Obdachlosen dezentral in Wohnungen der Wohnbau untergebracht, die dieses Anliegen unterstützt.

612 Personen suchten den Beratungsdienst auf – oftmals in größter Not. Seit der Pandemie setzt die Fachstelle aber auch verstärkt auf Streetwork. Marc Horn von der Ambulanten Fachberatung Lörrach behält so auch jene Menschen im Blick, die auf der Straße leben und oftmals durch jedes Raster fallen.

Mit insgesamt 231 Personen gut besucht waren auch die Tagesstätten in Lörrach (139) und Weil am Rhein (92). Insgesamt ergaben sich daraus deutlich mehr als 10 000 Kontakte.

In der Notschlafstelle haben 84 Männer und Frauen 814 Mal übernachtet. Die längerfristigen Wohn- und Betreuungsangebote nutzten 53 Personen. Weil pandemiebedingt Doppel- in Einzelzimmer umgewandelt wurden, ging ihre Zahl zurück.

Medizinische Ambulanz

Hervorgehoben wurde bei dem Pressetermin auch das ambulante medizinische Angebot und der Umstand, dass kein Wohnungsloser schwer an Corona erkrankte. Möglicherweise lag das auch daran, dass die Impfungen schon zu einem vergleichsweise frühen Zeitpunkt stattfinden konnten.

Obdachlosigkeit sei eine absolute Sackgasse, die es nach Möglichkeit zu verhindern gilt, betont Fachstellenleiter Stefan Heinz. Doch wenn gar nichts mehr hilft, werden eben auch Schlafsäcke, Isomatten und Zelte verteilt. Gerade in der Grenzregion des Dreiländerecks gibt es eine gewisse Dynamik von Gestrandeten, die irgendwann weiterziehen.