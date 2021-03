Kreis Lörrach Dritte Welle gemeinsam eindämmen

Diese sollten überall stattfinden, wo Menschen zusammenkommen. Dammann hoffe auf eine baldige Einigung von Bund und Ländern, diese Testungen in die Fläche zu bringen. Bislang ist der Aufbau von Strukturen dafür vom Land direkt an die Kommunen übertragen worden, da die Landkreise mit der Durchführung der Impfkampagne ausgelastet seien.

„Zudem hat der Landkreis den Wunsch ans Sozialministerium herangetragen, mehr Impfstoffe in die Grenzregion zu liefern, wie dies bereits für Landkreise an der Grenze zu Frankreich in Rheinland-Pfalz geschehen ist. „Auch in den Nachbarregionen in der Schweiz und in Frankreich muss viel geimpft werden, damit wir mit unseren grenzüberschreitenden Verflechtungen gemeinsam zur Normalität zurückfinden können“, hob Dam­­mann hervor.

Mit Stand Mittwoch sind im KIZ Lörrach rund 14 000 Menschen geimpft worden, größtenteils mit der Erst- und Zweitdosis. „500 Impfdosen von BioNTech sowie 5000 von AstraZeneca stehen derzeit für einen Zweittermin bereit.“

Trotz des Impfstopps mit dem britischen Vakzin sei die Nachfrage jetzt bei den Nachholterminen ungebrochen. „Gleich am ersten Tag der Wiederaufnahme der Impfungen konnten wir 80 Prozent der dafür vorgesehenen Personen impfen.“

Von der Hardt erklärte ferner, dass man sich mit einer Inzidenz von 95,9 (Stand gestern) wieder in einer ansteigen Infektionskurve befände. „Die Ansteckungen lassen sich nicht einzelnen abgrenzbaren Ausbruchsherden zuordnen und sind damit diffus, so wie wir es bereits vor Weihnachten erlebt hatten.“ Besonders besorgniserregend sei die Tatsache, dass die infizierten Menschen zum Teil angäben, keine engen Kontakte zu anderen außerhalb des eigenen Hausstands gehabt zu haben. Dies werte von der Hardt als ein Zeichen, dass die Mutanten, die auch in der Region auf dem Vormarsch sind, tatsächlich ansteckender zu sein scheinen. Erfreulich sei, dass jetzt weniger Pflegeheime betroffen seien.

Hoch gab zu bedenken, dass die Anzahl der jüngeren Intensivpatienten im Krankenhaus zunehmen. „Wir sehen 40- bis 70-jährige mit schweren Verläufen, die oft lange Pflege beanspruchen.“ Die Klinikmitarbeiter seien stark gefordert. Von ihnen seien mittlerweile weit mehr als die Hälfte geimpft.