Studenten loben allgemeine Studiensituation

Die DHBW Lörrach hatte dieses Mal mit ihrem dualen Studiengang Informatik am CHE-Hochschulranking teilgenommen. In allen befragten Bereichen schneide der Studiengang Informatik der DHBW Lörrach im Vergleich zu anderen Hochschulen überdurchschnittlich gut ab und gehöre damit im bundesweiten Vergleich zur Spitzengruppe. Die Studenten lobten bei der Befragung besonders die allgemeine Studiensituation, die digitalen Lehrelemente sowie die IT-Infrastruktur, schreibt die DHBW in ihrer Mitteilung. Darüber hinaus punkte die Unterstützung für Auslandsaufenthalte. Die Ergebnisse zeigten, dass die persönliche Betreuung durch Lehrer an der Hochschule sowie Betreuer während der Praxisphasen als sehr gut empfunden werde.

Lob für flexibles Studium

Zudem würden die Möglichkeiten der individuellen fachlichen Schwerpunktsetzung im Studium als überdurchschnittlich gut bewertet. Darüber hinaus werde die Flexibilisierung des Studiums durch den Einsatz digitaler Lehrelemente gelobt. Auch im Bereich der Verzahnung von Theorie- und Praxisphasen steche die DHBW Lörrach mit zehn von zehn Punkten heraus, heißt es.