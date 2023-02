Kreis Lörrach Durchblick fürs Berufsleben

Sehr große Nachfrage

„Die Nachfrage ist sehr groß, die Halle ist voll, wir hätten noch mehr Plätze verkaufen können.“ Bis 16. Februar hatten sich 1200 Schüler vorangemeldet, ein neuer Rekordwert. Zudem hätten sich sechs Schulen für das Messe-Briefing angemeldet . „Das zeigt uns, dass der Bedarf hoch ist“, stellt Hug fest, die am Messekonzept gefeilt hat. Denn: Noch ist nicht in allen Köpfen angekommen, dass die CULT nicht bloß eine Ausbildungsbörse ist, sondern auch als Jobmesse fungiert und Fachkräfte ansprechen soll.

Erstmals Schwerpunkttage

So gibt es erstmals Schwerpunkttage: Während am Freitag der Fokus auf Ausbildung und Studium liegt, stehen am Samstag Fachkräfte und Fortbildung auf der Agenda. Und: Damit das Rahmenprogramm mit seinen zahlreichen Vorträgen in Ruhe stattfinden kann, wird es aus der Halle in das kleine Messezelt ausgelagert, kündigte die Organisatorin an.