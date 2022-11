Kreis Lörrach Ein Auto zum 70. Geburtstag

Das im Jahr 1952 von Erwin Kestenholz in Hölstein im Baselbiet gegründete Unternehmen ist ein Familienbetrieb in dritter Generation. Das Unternehmen expandiert. Vor 30 Jahren erfolgte der erste Generationswechsel: Stephan Kestenholz übernahm im Jahr 1992 die Gesamtverantwortung für das Unternehmen. Im Jahr 1996 erfolgte der Schritt nach Deutschland: Die Kestenholz Holding AG übernahm mit Bühler Automobile in Lörrach eine 100-jährige Traditionsfirma.

Im Jahr 2016 übergab die Daimler AG die Mercedes-Benz-Niederlassungen in Freiburg und Bad Säckingen. Im Jahr 2019 wurde in Weil am Rhein das neue Nutzfahrzeug-Center eröffnet, wo die bisher auf verschiedene Standorte verteilte Nutzfahrzeugsparte konzentriert wurde. Vor zwei Jahren übernahmen mit Thomas und Daniel Kestenholz die Enkel des Firmengründers den Familienbetrieb.

„Der soziale Aspekt ist im Familienunternehmen immer präsent“, sagt Wetzel und berichtet, dass das Unternehmen verschiedene soziale Projekte in der Region unterstützt. Zuletzt spendete das Autohaus zwei Mercedes-Sprinter für die Tafeln in Lörrach und Schopfheim.

Der Hauptpreis

Ein knallroter flotter City-Flitzer ist der Hauptpreis der Riesentombola der Aktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“ des Verlagshauses Jaumann, gestiftet vom Autohaus Kestenholz in Lörrach. Der neuwertige Smart forfour in den Farben Cadmium-Red mit Schwarz ist nicht nur optisch ein Hingucker. Auch die Ausstattung des viertürigen Benziners mit 71 PS kann sich sehen lassen. Ein Radio und Multimediasystem mit Multifunktionsdisplay gehört ebenso zur Ausstattung wie ein Navigationsgerät, Bluetooth-Freisprecheinrichtung, USB-Anschluss und Smartphone- App-Integration. Hinzu kommt eine Komfortausstattung mit Klimaautomatik, höhenverstellbarem Fahrersitz, Sitzheizung, Servolenkung, Zentralverriegelung und elektrischen Fensterhebern sowie elektrisch verstellbaren Außenspiegeln. Auch in Sachen Sicherheit punktet der Smart forfour mit Airbags, Traktionskontrolle, Bremsassistent, ESP, ABS, Reifendruckkontrolle und LED-Tagfahrlicht. Hinzu kommen Assistenzsysteme wie Rückfahrkamera, Tempomat, Berganfahrhilfe und Seitenwind-Assistent.

Mercedes-Benz Kestenholz

Bärenfelser Straße 8

79539 Lörrach

Tel. 07621 / 402 10

E-Mail: loerrach@kestenholzgruppe.com

www.kestenholzgruppe.com

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr, Samstag von 9 bis 14 Uhr