Kreis Lörrach „Ein echter Allrounder“

„Das macht so schnell keiner nach“, erinnerte Dam­mann in ihrer Laudatio an den 28. Oktober 1979, als Renz erstmals in den Kreistag einzog. In jenem Jahr trat der Musiker Elton John in der ehemaligen Sowjetunion auf, der Hamburger SV wurde deutscher Meister, „und ich war damals 19“, sagte sie schmunzelnd.

Der pensionierte Sparkassen-Filialdirektor erblickte 1948 in Bad Säckingen das Licht der Welt und wuchs in Minseln auf. Dort war er ab 1971 Gemeinderat und von 1983 bis 1992 Ortsvorsteher der damals noch eigenständigen Gemeinde.