Kreis Lörrach Eine Plattform zur Selbsthilfe

Zum 17. Mal auf der Messe

Bereits zum 17. Mal wird das Forum Selbsthilfe Lörrach auf der Regio-Messe vertreten sein, und zwar in der Halle 2, Stand 217. Vom 18. bis 26. März steht jeden Tag eine andere Gruppe am Stand den Besuchern Rede und Antwort. „Endlich können sich die Gruppen wieder vorstellen“, freute sich Franziska Morgalla von der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe (KISS) im Landratsamt Lörrach. Selbsthilfegruppen hätten nun wieder die Möglichkeit, unverbindlich mit den Besuchern ins Gespräch zu kommen, über ihr Angebot zu informieren und nicht zuletzt Aufklärungsarbeit zu leisten. Die Präsentation stehe ganz im Zeichen von Begegnung und Abbau von Berührungsängsten durch persönliche Kontakte, so Morgalla.

Wie wichtig das sei, betonte Hans Fischer, Leiter Region Südschwarzwald Deutsche Ilco – eine Gruppe für Menschen mit Darmkrebs und künstlichem Darm- oder Blasenausgang. „Wir informieren nicht nur über unser Angebot, sondern sensibilisieren die Menschen für das Thema Darmkrebs, der früh erkannt heilbar beziehungsweise gut behandelbar ist.“ Daher sei eine Vorsorge-Darmspiegelung so wichtig.