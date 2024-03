Kreis Lörrach: Eltern und Kinderärzte schlagen Alarm

Die erarbeiteten Maßnahmen setzen unter anderem am Medizinstudium, der Bedarfsplanung, an der Weiterbildungsförderung, am Patientenservice 116117, am Bereitschaftsdienst und an der elterlichen Gesundheitskompetenz an, wie aus der Vorlage hervorgeht. Was die Servicenummer angeht, erkennen auch die Kassenärztliche Vereinigung und das Sozialministerium Optimierungsbedarf, denn die Erreichbarkeit sei derzeit nicht zufriedenstellend. Und mit Blick auf die Bedarfsplanung ist ebenfalls Handlungsbedarf gegeben: Die Landesregierung setze sich auf Bundesebene für eine Überarbeitung der Richtlinien zur Bedarfsplanung ein, wie aus einem Antwortschreiben auf die Resolution hervorgeht.