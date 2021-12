Über das Vorgehen der Verantwortlichen ist Nitz empört, wie im Gespräch mit unserer Zeitung deutlich wird. „Ich war enttäuscht, dass man mit mir und anderen Verantwortlichen im Kreis Lörrach im Vorfeld überhaupt nicht geredet hat.“ Er sei nicht einmal angerufen worden, obwohl man sich seit mehr als 25 Jahren kenne. So erfuhr er eher zufällig bei einer Videokonferenz mit dem geschäftsführenden Kreisvorstand am 8. Dezember, dass der Bezirksvorstand zwei Tage später beschließen wird, seinen noch in der Probezeit befindlichen Vertrag nicht zu verlängern, wie Nitz in einem unserer Redaktion vorliegenden Brief an die Vorsitzenden der Stadt- und Ortsverbände sowie CDU-Mitglieder im Kreis Lörrach schreibt.

Auch auf manch anderen Kreisverband werde die finanzielle Situation des Bezirkes Auswirkungen haben, stellt Nitz fest. „Um einen solchen Prozess ordentlich einzuleiten hätte ich mir vorgestellt, dass man mit allen betroffenen Kreisverbänden und deren Verantwortlichen einen strukturierten und offenen Dialog führt.“