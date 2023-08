Kreis Lörrach Endspurt auf dem Ausbildungsmarkt

Mehr Jugendliche ohne Job

„Wie in jedem Jahr steigt die Anzahl der Arbeitslosen im Hochsommer an. Kein Grund zur Sorge, hängt es doch mit dem jährlich wiederkommenden Effekt der Arbeitslosmeldungen von Ausbildungs- und Schulabsolventen zusammen. Erfahrungsgemäß nimmt ein Großteil nach den Sommerferien wieder eine Erwerbstätigkeit oder Ausbildung auf“, erklärt der Leiter der Lörracher Agentur für Arbeit, Horst Eckert, die aktuelle Situation auf dem Arbeitsmarkt. Kurz vor Beginn des neues Ausbildungsjahres sind rund 230 junge Menschen gemeldet, die sich noch nicht für eine Ausbildung oder weiterführende Schule entschieden haben. „Eine Ausbildung lohnt sich in jedem Fall, es ist noch nicht zu spät. Mehr als 1000 Ausbildungsstellen sind noch frei. In nahezu allen Berufen ist noch ein Einstieg in die Ausbildung möglich. Wir haben für alle Jugendlichen ein qualifiziertes Angebot für ihre berufliche Zukunft. Die Berufswahl gehört zu den großen Entscheidungen im Leben eines jungen Menschen. Unsere Beratungsfachkräfte leisten wertvolle Hilfestellung und Unterstützung beim Orientierungsprozess und dem Einstieg in den Beruf.“

Arbeitslosenquote steigt

Die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk Lörrach steigt um 0,2 Prozentpunkte von 4,1 auf 4,3 Prozent. Im Landkreis Lörrach liegt der Anteil der Arbeitslosen an den Erwerbspersonen bei 4,5 Prozent, im Landkreis Waldshut bei 4,1 Prozent. Das Land Baden-Württemberg weist eine Arbeitslosenquote von 4,1 Prozent aus und ist damit sogar um 0,3 Prozentpunkte gestiegen.