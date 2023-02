Kreis Lörrach Erst eine Ausbildung oder das schnelle Geld?

Seit etwa zwei Jahren arbeitet Star Ahmed als ausgebildeter Angestellter in der Bäckerei Konditorei Café Fritz in Weil am Rhein. In der Grenzstadt hat er mit seiner vierköpfigen Familie ein Zuhause gefunden. Der Kurde aus dem Nordirak ist zufrieden, wie er sagt – immerhin hat er einen langen Weg hinter sich.