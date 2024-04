Kreis Lörrach: Fachkompetenz an einem Ort bündeln

Damit sei der erste Schritt für eine verbesserte qualitative medizinische Versorgung der Bevölkerung erreicht, die mit dem Umzug ins Zentralklinikum im Jahr 2026 abgeschlossen werde. Mit diesem Zwischenschritt profitierten Patienten schon jetzt: Durch die Verlagerung der Orthopädie an den Standort in Lörrach werde für die Patienten eine hochwertigere Diagnostik an einem Standort ermöglicht. Komplexbehandlungen von älteren Patienten könnten durch die Verbindung von Akutgeriatrie und Alterstraumatologie fokussiert an einem Ort erfolgen.

Leistung bleibt erhalten

„Durch die Neuorganisation und Zusammenlegung der Abteilungen wird Fachkompetenz gebündelt. Die Wege verkürzen sich und die räumliche Nähe der Fachabteilungen schafft ein qualitativ verbessertes medizinisches Angebot.“ betont Prof. Dr. Tilman Humpl, Ärztlicher Direktor der Kliniken des Landkreises Lörrach.