Kreis Lörrach Fachkräfte gesucht

Kreis Lörrach (zet). Der Fachkräftemangel betrifft Unternehmen und Branchen in allen Teilen des Landes. Ursachen sind der demografische Wandel, eine steigende Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften wie auch eine sinkende Zahl junger Menschen, die sich für bestimmte Berufe entscheiden. So fehlen Fachkräfte beispielsweise in allen Pflegeberufen.