Natürlich gebe es unter diesen Personen fachlich sehr gut geeignete und motivierte Kräfte; für deren Integration in den Mikrokosmos Schule sei aber Begleitung notwendig. Für die brauche es wiederum Zeit und Personal. Norbert Asal, örtlicher Personalrat der GEW und Schulleiter einer Realschule, merkt zudem an, dass in wenigen Fällen auch studierte Lehrkräfte trotz des Studiums nach kurzer Zeit den Lehrberuf an den Nagel hängten, weil er nicht ihren Vorstellungen entspreche.