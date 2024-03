Kreis Lörrach: Familie und Job unter einen Hut bringen

Für gleiche Chancen

Wie stark das Thema Bildung und Chancengleichheit die Landesregierung beschäftige, ließ die Abgeordnete nicht unerwähnt: Die Regierung habe den Auftrag erhalten, wieder G 9 an den Schulen einzuführen. So bemühe sich die Kultusministerin sehr, mehr Lehrerstellen zu besetzen und auch den Beruf attraktiver zu machen. In diesem Zusammenhang befürwortete Hagmann den Quereinstieg in den Lehrerberuf. Wichtig sei es, dass die Personen dann eine begleitende didaktische Ausbildung erhielten.

Hagmann geht ins Rennen

Die gebürtige Ehingerin, die nach der Bundestagswahl 2017 den Weg zu den Grünen fand und in zwei Jahren zur Landtagswahl antreten will, sehe sich als pragmatische Person in einer Zeit, in der angesichts wirtschaftlicher Negativentwicklungen viele Gewissheiten nicht mehr vorhanden seien und es neue Realitäten gebe. Mit dem Ausbruch des Ukrainekriegs sei man in einer neuen Welt aufgewacht, weshalb man pragmatisch an die Dinge herangehen müsse. Daher unterstütze sie auch weitere Waffenlieferungen an die Ukraine, wie sie auf Nachfrage sagte. Die Realität mache es notwendig.